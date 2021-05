De Piet Heintunnel is onderdeel van een belangrijke verkeersroute door de stad. Voor een grootschalige renovatie gaat de tunnel vanaf vrijdag 25 juni 15 maanden dicht. Verkeer moet tijdens de werkzaamheden rekening houden met een langere reistijd, vooral in de spits. Het dringende advies is dan ook om een van de alternatieve reismogelijkheden te kiezen.