In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering zijn we in de Jacques Veltmanstraat in Slotervaart.

Café de Rooseboom, nee niet die uit GTST, maar het bekende café in de Jacques Veltmanstraat in Slotervaart. Net zoals in de soap komen hier al tientallen jaren bewoners om hun hart te luchten.

Elke bruine kroeg heeft altijd iets aan de muur hangen met een bijzonder verhaal. Wat is het pronkstuk van Café de Rooseboom? We gaan langs bij eigenaar Rudy en zijn vriendin Danique. Hij vertelt over die moeilijke tijd die hij afgelopen jaar heeft beleefd en de vaste gasten die hem helpen. Om kroegen en cafés in Amsterdam een hart onder de riem te steken, hebben Lizzy, Jessy en Stefan het project Halfvol opgericht.



We spreken Michael die hier het liefste elke dag aan de bar hangt. Groot fan van The Beatles vertelt waarom het bruine café niet mag verdwijnen uit het Amsterdamse straatbeeld.

Er gaat geen dag voorbij dat de vrolijke Hélène niet lacht. Zij heeft een visuele beperking, maar heeft zich hierdoor nooit tegen laten houden. Zij kookt sinds kort de sterren van de hemel in Hélène’s Keuken.