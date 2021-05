In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering zijn we in de Sint Nicolaasstraat, Centrum.

Andrew komt oorspronkelijk uit Boston en woont samen met zijn dochter en ex-vrouw Jennifer in één huis. Dochter Rowan laat zien wat voor een bijzondere slaapplaats zij heeft bij haar vader. Zou ze net zo mooi slapen bij haar moeder?

Amsterdam heeft eeuwenoude banden met de Verenigde Staten. Hier kan Tracy Metz alles over vertellen. Zij kocht het goedkoopste ticket naar Europa vanuit Los Angeles en is in Amsterdam om een ​​herkenbare reden gebleven.

Brian komt uit New York en heeft sinds kort een winkel geopend in de straat. Hier heeft hij het flyers verzamelen tot kunst verheven. Het heeft zo moeten zijn, want zijn achternaam is hetzelfde als de straatnaam. Door politieke redenen is hij naar Amsterdam verhuisd.