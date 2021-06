De Straten - De Krommeniestraat

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering zijn we in de Krommeniestraat, in West.

In de Krommeniestraat is het Spaarndammerhart verrezen, een kleinschalig “paradijs”. Jesse en Marloes kwamen per toeval het project tegen. Het was helemaal niet het plan om daar te komen wonen, maar hoe bevalt het nu ze er wel wonen?

Gus en Marcel, de architecten, komen we glunderend tegen. Na bloed, zweet en tranen zijn ze trots op het resultaat. Een van deze trotsen, is niet direct zichtbaar. Zie jij het wel meteen?

Dorine is in ieder geval heel blij met de duurzame woning. De tuin was voor haar de reden om te komen wonen en daar maken we nog iets speciaals mee met achterbuurman Joop!