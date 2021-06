Staverdenplein

In de stad is een hechte gemeenschap van Surinaams-Javaanse Amsterdammers. Chantal besloot zich te verdiepen in de cultuur van haar ouders en is zelfs de taal gaan leren. Ook dook ze in de wereld van de Javaanse snacks waarbij ‘asfalt’ haar favoriet werd.

Ingrid hoefde die les niet, want zij groeide zelf op in Suriname met Javaanse ouders. Haar vader was een vooruitstrevende man, die haar feministisch opvoedde, zo vertelt ze. De Surinaamse-Javaanse cultuur heeft zij zelf nog jarenlang in stand gehouden door een radioprogramma te presenteren. Iemand die zich actief inzet voor de Surinaams-Javaanse cultuur, is Yvonne. Zij heeft een YouTube-kanaal waar zij jongeren leert over de taal, het eten, de gebruiken en zeker ook niet onbelangrijk: de traditionele dansen. Redouan krijgt een spoedcursus poco poco-dans.