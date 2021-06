De Straten - Leeuwarderweg

In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering zijn we in de Leeuwarderweg, in Noord.

Voor de Goudkust hoef je niet naar het buitenland te gaan, maar kan je gewoon de pont naar Noord nemen. Daar bevindt zich de Goudkust van Noord. In deze afleveringen bekijken we of het daadwerkelijk goed vertoeven is op deze plek.

Dat doen we door eerst bij Monica en Niels op bezoek te komen van de band Boi Akih. Naast dat ze er heerlijk op het dakterras zonnen, werken ze ook hard in hun huis. Ze spelen onder andere op een instrument dat in de Afrikaanse Goudkust wordt bespeeld.

Na de muzikale kunsten, duiken we in een andere kunst: vertalen. Michele is daar een meester in, bewees haar Vertaalprijs in 2020. Maar wat is daar nu zo moeilijk aan? Michele legt het ons uit. Daarnaast kan ze ook aangeven hoe het toch komt dat de Nederlandse kinderen zo ontzettend gelukkig zijn.

Via de tuin van Michele komen we terecht in de Amsterdamse versie van Junglebook. Myrna en Manukai hebben hun liefde voor planten geuit in de tuin. Nog geen bananenboom of eucalyptusboom is hen te gek. Hoewel Manukai pas 6 jaar oud is, lijkt hij al een volleerde botanicus!