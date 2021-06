In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering zijn we in de Akbarstraat, in Nieuw West.

Lang stond deze straat bekend als ‘een van de slechtste buurten van Nederland’, zo benoemd door minister Vogelaar en door de documentaire van Felix Rottenberg. Maar in hoeverre was dat zo en hoe zit dat eigenlijk nu? Dat onderzoeken we door eerst Dagmar te bezoeken. Zij was de assistente van Eberhard van der Laan in de tijd dat hij nog de minister was die de portefeuille overnam. Toen hij burgemeester werd van Amsterdam, ging zij met hem mee. Toevallig ging zij ook in dezelfde tijd in de Akbarstraat woonde. Hoe ervaarde zij de Akbarstraat ten tijde van de ‘slechtste’ straat?

Iemand die daar nog meer over mee kan praten, is Elize. Zij woont al sinds 1992 in de Akbarstraat en heeft een actieve rol gehad in de omgang van de buurtbewoners met de buurt. Zelf is ze helemaal senang in de buurt en dat zien we ook in haar huis.

Maar hoe zit het dan nu? Daar kan Iman wat over vertellen. Zij kwam drie jaar geleden uit Casablanca voor de liefde naar Nederland. Is ze ook verliefd geworden op de Akbarstraat of valt dat tegen?