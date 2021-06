In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. In deze aflevering zijn we op de Veemkade, in Centrum-Oost.

Dit jaar is het 70 jaar geleden dat KNIL-militairen en hun gezinnen uit de Molukken aankwamen in Nederland. Op 29 april 1951 kwam de eerste boot aan in Amsterdam op de Javakade. Tegenwoordig speelt de derde generatie Molukkers een belangrijke rol in de actuele gesprekken over diversiteit, postkolonialisme en het Nederlandse slavernijverleden.

Nog steeds zijn er boten te vinden aan de kade, zo ook de woonboot van Gerard en Alie. Het scheelde niet veel of de oud-binnenvaartschippers, wonende aan de Veemkade, hadden de grote explosie op hun boot niet overleefd. Dat zou hebben betekend dat ook de bonte verzameling van Alie, die ook wel klein-Waterlooplein wordt genoemd, niet meer te bewonderen was.

Wij spreken ook met de langste Molukker ter wereld: Herman. Naast dat hij journalist is, is hij ook zoon van een marineman. Herman kan ons alles vertellen over de geschiedenis van de KNIL-militairen.

Djerimo is dichter en vertelt ons over hoe hij zich inzet voor zijn Melanesische roots en waarom het zo belangrijk is om zijn verhaal te verspreiden. Met zijn spoken word stelt hij de vraag: ‘Wat is dan vrijheid?’ centraal.