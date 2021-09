We bezoeken Hedi die al 55 jaar in de Banne woont en zich samen met haar bovenburen inzet voor de straat. Ze zijn namelijk een onmisbare schakel in de organisatie van de Banne Hopper. Hedi woont met haar man, dochter, schoonzoon, twee kleinkinderen, vier honden, twee cavia's en twee parkieten.

Buurvrouw Wenda is ontzettend blij met het bestaan van de Banne Hopper want ze is even niet in staat om auto te rijden. Wenda zet Hedi in het zonnetje met een AT5 boeket.

Ook bezoeken we Zessiah die hard aan zijn plan werkt om de wereld een betere plek te maken. Hij is nog maar 22 jaar en zette in 2019 een uitzendbureau op voor daklozen, ex-gedetineerden en anderen met afstand tot de arbeidsmarkt.