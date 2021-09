Dat de Oeverlanden voor velen een plek is om te recreëren is vooral in de warme zomermaanden duidelijk te zien. Uit alle hoeken van de stad trekken Amsterdammers naar het natuurgebied om te sporten, te ontspannen of voor een avontuur(tje). Vroeger was het gebied afgelegen en werd het weinig bezocht. Dit maakte de plek geschikt voor homoseksuele mannen om elkaar te ontmoeten. Tegenwoordig is het een van de laatste plekken waar op deze manier gerecreëerd kan worden.

Iemand die zich inzet voor het behoud van deze plek en tevens ook regelmatig zelf in de bosjes te vinden is voor een avontuur is theatermaker Barnaby. Hij vertelt ons over de ontstaansgeschiedenis van de Oeverlanden en waarom een vrije ontmoetingsplek zoals deze zo belangrijk is. Hij legt ons uit hoe cruisen werkt: “Meestal begint het met oogcontact, vervolgens loop je dan wel of niet achter iemand aan”.

Een andere bekende van het gebied is sjamaan Richard. Jarenlang was hij natuurbeheerder van de Oeverlanden. Je zou wel kunnen zeggen dat Richard één geworden is met het gebied. Hij woont aan de Nieuwe Meer in een voormalige wapen- en munitie-opslagplaats. In 1988 kraakte Richard met een paar anderen het terrein dat nu legaal bewoond wordt door het kunstcollectief ‘Nieuw en Meer’.

Tot slot bezoeken we Suzanne in haar woonwagen op het terrein dat gelegen is tussen de bomen. Sinds 1999 woont ze al op dit plekje en geniet ze van haar woonsituatie die haar zo verbonden mogelijk met de natuur laat voelen. Suzanne vertelt ons over de moederkoekpoeder die ze maakt en waarom we dit poeder allemaal in onze smoothies zouden moeten verwerken.