In 2018 verrees op de plek van de voormalige Houthavens Narva-Eiland. Dit jonge stukje Amsterdam is vernoemd naar Narval, de Oostzeehaven in Estland, waar ooit het hout vandaan kwam waarop de stad rust. We gaan langs in nieuwe woningen en ontmoeten nieuwe bewoners, maar hebben het ook over oude verhalen.

We gaan langs bij Pieter, Nadia en dochter Bente, die hier kort geleden zijn komen wonen. Pieter laat enkele familieschatten zien die hij tijdens het verhuizen ontdekte. Vocht zijn voorouder in het leger van Napoleon?

We spreken met hout-deskundige Marta, die voor het Rijksmuseum onderzoek doet naar de historie van houten structuren in Amsterdam. Ze vertelt over haar werk en over het belang van hout in de Amsterdamse geschiedenis.

Ook komen we binnen bij Patty, Rens en hond, die naar eigen zeggen vanaf hun balkon op het IJ het beste uitzicht van Amsterdam hebben. Patty werkte jarenlang voor Sesamstraat en won recent een Gouden Kalf voor haar animatiefilm See Me (2020).