Na ruim 9 jaar bij AT5 en 227 afleveringen Straten van Amsterdam, gaat Cecile AT5 verlaten. “Aan de Canta”, want vandaag de tweede chaotisch helft van haar afscheidsspecial. Bekijk hier nog de eerste Canta-aflevering op de Palmgracht.

Cecile vervolgt haar Canta-avontuur op het IJplein in Noord, waar een stuk of twintig wagentjes zich hebben verzameld in voorbereiding op een ware feestoptocht. Op het plein spreekt ze tortelduifjes Demelza en Ron, die door de Canta van Demelza’s moeder bij elkaar zijn gebracht.

We stappen in en vertrekken, begeleid door de muziek uit de speakers van de Canta van Radio Noord Amsterdam, richting het Buikslotermeerplein. Onderweg stopt Cecile bij Elisabeth en Han, fervent deelnemers aan iedere mogelijke Canta-stoet. Elisabeth laat Cecile haar omvangrijke verzameling ‘troepjes’ zien. Han “bemoeit zich niet met haar spulletjes”, maar houdt er duidelijk “een andere smaak” op na.

De optocht scheurt verder naar de familie Loman, de Canta-familie van Amsterdam. Voor het huis van opa Antonio vertellen moeder Soraya, dochter Sorella en zoon Siroy wat de Canta voor hen betekent. Soraya vat het Canta-geluk in vier woorden samen: “Je bent gewoon vrij.”