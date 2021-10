In De Straten van Amsterdam trekt AT5 de stad in op zoek naar bijzondere verhalen van Amsterdammers uit alle hoeken van de stad. Vandaag gaan we langs in de Zomerdijkstraat in de Rivierenbuurt.

Al 85 jaar wonen en werken beeldend kunstenaars in de atelierwoningen aan de Zomerdijkstraat. Wie zijn de creatieve geesten die momenteel deze traditie voortzetten?

Lily behoort tot de jongste bewoners van het gebouw. De beeldhouwster dook in de geschiedenis van het pand en vertelt ons over Gerrit van der Veen, Jan Wolkers en andere illustere bewoners.

Haar vader Ruud woont hier alweer twaalf jaar, maar brengt ook veel tijd door in Duitsland. Afgelopen zomer maakte hij daar de desastreuze overstromingen mee. Die taferelen verwerkt hij in de doeken die hij nu schildert voor een benefiet-tentoonstelling.

Jacqueline woont en werkt hier sinds 2005 en schildert alles, behalve de mens. Tussen de opgezette vogels die haar atelier als nestplaats zien, focust ze zich op wat ze ‘de parallelle wereld om ons heen’ noemt: de natuur.