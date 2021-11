Jacob van Lennepkade

Maak je klaar voor een ommetje met de Straten langs het Jacob van Lennepkanaal! Want zo heet de kade officieel. Was je daar nog niet van op de hoogte? Maak je niet druk. Wandelliefhebber en stadsfanaat Tom, van Instagram-hit @ommetjemettom, deelt tijdens deze aflevering zijn weetjes.



Om tijdens de lockdown toch een beetje buiten te komen, begon Tom met zijn dochters Josefien en Willemijn ommetjes door de stad te maken. Tom beschikt over een onuitputtelijke bron leuke feitjes over de hoofdstad en geeft deze via het Instagram-account, dat zijn dochters beheren, graag door aan de volgende generatie Amsterdammers. "Mijn vader zei ook altijd al: kijk omhoog, dan zie je het meeste."



We beëindigen de wandeling voor de deur van Paul. Deze 71-jarige woont het overgrote deel van zijn leven op de bovenste verdieping van dit monumentale pand aan de kade. Paul vertelt ons over een aantal bijzondere ervaringen die hij in de loop der jaren op dit adres heeft meegemaakt en hoe het verleden van het heden verschilt.



We bezoeken Boris, die een jaar geleden de hoofdstad van Noord-Holland heeft verruild voor de hoofdstad van Nederland. Een uitspraak die hij goed kan beargumenteren vanuit het perspectief van een schooljongen: “Elke student zou in een woonboot moeten wonen”. De voordelen van het verblijven op een woonboot hebben echter wel een houdbaarheidsdatum.