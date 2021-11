Deze keer zijn we op de plek die Wim Sonneveld inspireerde tot het schrijven van "Aan de Amsterdamse Grachten": de Leidsegracht. Voorheen was dit de oude Zuidgrens van de stad, maar nu vormt de Leidsegracht het bruisende centrum van de stad.





Jill heeft haar kamer in haar woongroep omgetoverd tot een persoonlijk museum waarvan ze zelf het mooiste kunstwerk is. “Ik ben niet apart, de rest is gek” is een uitspraak die duidelijk bij haar past. Jill blikt met ons terug op de geschiedenis van haar huis, waar Willem Holleeder en Cor van Hout nog een oproepbevel hebben gekregen van de toenmalige koningin Beatrix. Ze neemt ons mee in de verschillende thema-hoekjes die ze in haar huis heeft en leert Redouan te ontspannen door verschillende klankschalen te gebruiken.



Cees treffen we al rokend aan, hangend uit zijn raam. De vrolijke gepensioneerde neemt ons mee door zijn indrukkende hal die vol staat met delftsblauwe tegeltjes. Zijn monumentale woning staat vol met klassieke klokken en antieke meubels. Dat vindt hij veel mooier dan de moderne troep: “Jonge mensen gaan liever naar de ikea”. Cees vertelt ons waarom hij 300-jaar oude houtblokken in water in zijn keuken heeft staan.



Haas en Robin zijn huisgenoten en hebben een heel bijzondere vriendschap. Er zit namelijk 50 jaar tussen de twee. Na een oproep in de krant mocht Robin een dag later bij Haas in het souterrain intrekken. De afgesproken 3 maanden werden 6 jaar. De twee zouden niet anders meer willen. Haas is Robin dankbaar voor alle gezelligheid en hulp die Robin biedt, en Robin is Haas dankbaar voor alle waardevolle levenslessen.