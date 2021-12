53 - Marnixstraat

Op 16 oktober 2021 werd het leegstaande Hotel Marnix op Marnixstraat 382, gekraakt en omgedoopt tot ‘Hotel Mokum’. Aan het ideaal van de krakers - een laagdrempelige ontmoetingsplek voor jonge Amsterdammers - kwam op 27 november 2021 een einde toen het pand ontruimd werd. Enkele dagen vóór de ontruiming, had Hotel Mokum bezocht het AT5-programma de Straten van Amsterdam het pand. Karel en Jantje vertellen ons hoe het nou is om te leven en te werken in een kraakpand.

Ook bezoeken we buren. Lasca is van vele markten thuis: ze doceert Nederlands aan expats, verscheen als stemacteur in onder andere de nagesynchroniseerde versies van de Harry Potter-films en treedt vaak op als zangeres, samen met gitarist John. Het tweetal brengt een Griekse ballade ten gehore.

Veel meisjes dromen volgens Linda Duits van de trouwjurk die ze ooit zullen dragen. Zelf fantaseerde de auteur, columnist en universitair docent al van jongs af aan over de een enorme boekenkast die ooit haar woning zou sieren. Die boekenkast kwam er en is tegenwoordig het pronkstuk van haar woning - of moet die eer gaan naar haar Japanse toilet?