Louise Wentstraat

De Oranje-Nassau Kazerne werd tussen 1810 en 1813 gebouwd in opdracht van Napoleon Bonaparte, toen Nederland bezet was door Frankrijk. Tegenwoordig ligt het gebouw, met één van de langste gevels van heel Europa, aan de Sarphatistraat. Daar waar eens militairen gestationeerd waren, wonen, leven en werken nu Amsterdammers. Welke verhalen liggen achter die dikke muren verscholen?

Op de binnenplaats van de kazerne treffen we Louise en Joost. Het stel vertelt ons over de rijke historie van het gebouw, waarin de Napoleons, de Nederlandse landmacht, Artis en krakers allen een rol gespeeld hebben.

Buurvrouw Nathalie is zeer geïnteresseerd in deze geschiedenis. Sinds drie maanden woont de uit Breda afkomstige filosofiestudente in de kazerne, waar ooit haar grootvader gelegerd was. De hele familie van Nathalie werkt bij defensie, volgens haar moeder ruikt het er nog steeds naar kazerne!

We sluiten af bij Roeline en Jan, die hier al 31 jaar wonen. Zij vertellen over hun leven in de kazerne. Zelfs een verblijf op Sint-Maarten kon daar niet aan tippen: “Je mist toch die Amsterdamse humor!”.