Binnenskamers: Susan Smit

Vandaag gaan we Binnenskamers in de Jordaan bij bestsellerauteur Susan Smit. Wat niet iedereen over haar weet, is dat zij naast schrijver van populaire romans ook ingewijd heks is. Susan Smit vertelt ons wat dat precies inhoudt, wat haar ‘religie’ voor haar persoonlijk betekent en hoe je in onze moderne, stadse samenleving nog altijd een heks kan zijn. Aan de herfstige grachten van de Jordaan en in de rustige sfeer van haar huis doet ze voor ons hierover een boekje open.

Volgens Susan Smit is hekserij “een echte ervaringsreligie” die de natuur als kern heeft. Zo zijn de maan- en zoncyclus en de verandering van de seizoenen heel belangrijk voor haar als heks. Ze is veel bezig met Europese geschiedenis en noemt haar levensstijl graag “de oude religie”. De term heks is volgens haar “gedemoniseerd” door de katholieke kerk; geassocieerd met de duivel, dus. De auteur legt ons uit waarom dit onterecht is en hoe die associatie voortleeft in onze huidige maatschappij.

De boeken die Susan Smit geschreven heeft, zijn allemaal in een historisch perspectief geplaatst. Van haar laatste roman, De heks van Limbricht, zijn dit jaar de filmrechten verkocht. Aan haar ‘schrijverstafel’ vertelt ze hoe ze helemaal in de geschiedenis van haar hoofdpersonage gedoken is. Ook wordt duidelijk hoe je het verhaal van deze vrouw uit 1647 pijnlijk gemakkelijk in onze eigen tijd kan plaatsen.

Hierna neemt ze ons mee naar haar bovenverdieping waar een indrukwekkende boekenkast ons opwacht. Susan Smit laat zien welke verhalen haar geïnspireerd hebben en waarom. Naast de boekenkast heeft ze haar meditatieplek en staat er één van de drie altaartjes van het huis. Naast meditatie vindt ze vooral ontspanning in de tijd die ze met haar kinderen doorbrengt. Als ze thuiskomen uit school, wordt de schrijverstafel weer gewoon de keukentafel en begint het tweede gedeelte van haar dag. “Vanaf 15:00 uur ben ik geen schrijver meer, maar moeder.”