Er was eens een man die kerstmis haatte. Al dat gedoe met familie, al dat gezeik met versiering en dan die zoetsappige kerstgedachte: het kon hem gestolen worden. Zijn naam was Victor, goudsmid van beroep en barman van hart. Vandaag zijn we voor de kerstspecial van 2021 op de Nieuwmarkt, waar we onze eigen Scrooge Victor meenemen langs drie kerstige taferelen om te zien of we zijn koude -of toch gouden?- hartje kunnen ontdooien met wat Amsterdamse kerstmagie.

Hoewel hij een heel sociale jongen is, kent gezelligheid voor Victor duidelijk wél een tijd; elke maand behalve december. De ellende begint volgens hem al met de kerstmuziek: “‘All I Want For Christmas Is You’ is gewoon het ergste wat er is.” Het is vooral de gedwongen sfeer van de feestmaand die Victor niet aanstaat; dat je “er niet omheen” kunt. Ondanks deze diepgewortelde gevoelens van haat, heeft Victor ermee ingestemd dat de Straten van Amsterdam hem mee op pad neemt voor een kerstige avond die hij nooit zal vergeten.

Op de Nieuwmarkt gaan we eerst langs bij het appartement van zangeres Hansje, die haar kerstboompje in 2020 gepimpt heeft en vervolgens het hele jaar heeft laten staan: tot ongenoegen van haar vriend die er liever een normale kamerplant op nahoudt.

Om de hoek bij Hansje woont Appie. In de lente van 2019 kwamen we ook op bezoek bij Appie, waarna we hem beloofden met kerst nog eens langs te komen. Kerstdecoratie is namelijk Appies lust en leven. Behalve zijn eigen huisje, pakt hij ook uit in het café waar hij boven woont. Van Winterwonderlanden tot kerstballenregens en ijsbeerfamilies boven de bar: Appie doet het allemaal. Hij vertelt ons waar zijn passie vandaan komt en waarom hij tegenwoordig niet meer mee mag doen met de buurtcompetitie voor best versierde huis.

Wie wel eens met kerst op de Nieuwmarkt geweest is, kent hem wel: de goedlachse kerstboomverkoper Seny. Na 21 jaar de hele feestmaand op het plein te hebben doorgebracht, voelt Seny zich verbonden met de buurt en zijn vaste klanten. Hij onthult wat er allemaal vooraf gaat aan het moment dat jij thuis de eerste slinger over de takken hangt. Ook knakt hij een paar dennentakjes voor de aromatische kerstsfeer. We sluiten de aflevering feestelijk af met gezang van het Zweedse kerstkoor van studievereniging Nordom, dat onder de enorme door Seny uitgezochte pleinkerstboom voor ons optreedt.