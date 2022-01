Op de Cruquiuswerf tref je sinds kort een gloednieuwe wijk aan met wel hele opvallende straatnamen. De adressen hebben allerlei brandweer-gerelateerde namen zoals de Vluchtladder-, de Sprinkler- en de Rookmelderstraat. Op de laatstgenoemde straat brengen wij een bezoek aan de kersverse bewoners om te kijken of het hen bevalt. Ook komen we erachter of ze deze brandweerbuurt eer aan doen wanneer er sprake is van een vlam in de pan.



Ellen en haar vriend waren één van de eerste bewoners van het pand. Het contrast met haar vorige woonplek in de Javastraat is groot, maar het soortgelijke publiek in de brandweerbuurt kent volgens haar gelukkig ook zijn charmes. De liedjesschrijfster en trainingsacteur geeft ons een rondleiding in haar huis, maar ze is niet de enige. Haar ruwharige teckelpuppy Joep geeft ons een groot welkom en steelt zelfs de show van zijn baasje.



Terwijl de brandweer zich voorbereidt op een demonstratie voor de buren, lopen wij door naar Kees en Ingrid. Vier maanden geleden verhuisden ze naar hun nieuwe, gelijkvloerse appartement, omdat hun vorige huis te groot voor ze werd. Aangezien Ingrid als hobby graag nieuwbouwprojecten in de stad bijhoudt, waren ze op tijd bij de aanmelding van dit project. De Texelaar Kees is verheugd weer op een eiland te wonen, ook al mag het hier van hem wel wat ruiger. Goed dat we de brandweer hebben uitgenodigd om de bewoners uit te leggen wat te doen bij een vlam in de pan.



We krijgen van brandweerlieden Bianca en Suraj te horen waar ze deze dagen voornamelijk voor uitrukken en hoe het voor Bianca is om brand te blussen tussen al die mannen. Kees, Ingrid en Ellen krijgen een demonstratie van wat ze vooral niet moeten doen als er een steekvlam ontstaat tijdens het frikandellen bakken.