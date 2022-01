Het meest opvallende raam van de De Rijpstraat (ja met twee keer “de’’) is van Ria, die al 37 jaar in de straat woont. Achter dat raam staat namelijk een hele verzameling kattenbeeldjes. Ria is gek op katten, vandaar dat ze ons speciaal ontvangt in haar favoriete poezentrui. Ze vindt het erg gezellig als kinderen even voor haar raam stoppen om ernaar te kijken. Op de muur van Ria komt dit voorjaar een grote muurschildering. Om haar alvast aan het idee te laten wennen komt sneltekenaar Jill langs voor een mini-muurschildering.

Jill vindt het belangrijk om mensen blij te maken met haar karikaturen. Ze is daarmee begonnen toen ze van Engeland naar Zuid-Frankrijk was gereisd en portretten ging tekenen. Nu tekent ze karikaturen op congressen, van foto’s en via Zoom. Jill verrast de bewoners van de De Rijpstraat met een speciale tekening op de plek waar de muurschildering gaat komen.

De laatste bewoner van de straat die we een bezoekje brengen is schrijver Julien. Hij heeft net de roman over vriendschap geschreven met als titel Terug naar Verona. Naast schrijven is hij ook nog groot fan van Ajax én van Elvis. Hij heeft zelfs een speciaal Elvis-jasje dat mooi overeenkomt met de muurtekening van Jill.