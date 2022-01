Korte Prinsengracht

Het grootste en meest imposante gebouw in de straat is de Sint Antonia Kweekschool, ook wel ‘De Korte Prins’ genoemd. Dit voormalige opleidingsinstituut voor jonge nonnen werd in 1978 gekraakt door een groepje ontevreden Rietveld-studenten, met Hannus als aanvoerder. Hij woont er na al die jaren nog steeds. Hannus ontvangt ons in de monumentale entree en neemt ons mee naar de tuin en zijn eigen loftwoning. “Het gebouw voelt wel echt een beetje als mijn kindje.” Zijn zoon heeft “het kraakvirus” ook overgenomen en zit bij De Kinderen van Mokum.

Twee deuren verderop woont de nieuwste bewoner van de Kweekschool: Gina. Ze is chefkok en wist eigenlijk haar hele leven al dat ze kok wilde worden. Zelf ook opgegroeid in een woongroep, voelde de manier van samenleven bij de Korte Prins vanaf het eerste moment vertrouwd. Gina laat ons het meest bizarre voorwerp in haar huis zien, iets wat door de trouwe AT5-kijker misschien wel herkend zal worden.

In één van de 17e-eeuwse panden aan de gracht woont Marie-Jeanne, een fotograaf die inspiratie put uit haar eigen omgeving. Ze woont al sinds 1980 in dit kleine, schattige huisje van Stadsherstel. Marie-Jeanne heeft bijna dertig jaar gedaan over haar laatste boek, Winter in Amsterdam, dat afgelopen november uitgekomen is. Alle besneeuwde daken, boten en bruggen die ze hiervoor fotografeerde, bevinden zich in het stukje Amsterdam waar ze zelf woont. “In de winter keert de stad in zichzelf, daar gaat een bepaalde rust vanuit. Die rust probeer ik te vangen in mijn foto’s, of het nou straatbeelden, stillevens of portretten zijn.” Tot slot maakt ze ook een kiekje van presentator Kiki.