We ontmoeten Karim en George in de portiek van Geldershoofd. Deze kale portiek hebben zij omgetoverd tot een verwelkomende lobby. Zij deden dit voor hun docuserie Bims in de Lobby. Hierin bespreken ze de vooroordelen die er zijn over de Bijlmer en wat voor invloed dat heeft op de bewoners: “Dit is de Bijlmer hoe wij die kennen en dat laten wij aan jullie zien". Ze vertellen ons hoe ze het vonden om deze serie te maken voordat Redouan een spiegel voorhoudt aan George.

Op weg naar Naomi vertelt George over de stripverhalen die hij maakt over de Bijlmer: Simsalabims. Naomi is naast voorzitter van de bewonerscommissie ook de buurtmoeder. Haar deur staat altijd open voor de kinderen uit de buurt. Verder zet Naomi vanuit de bewonerscommissie allemaal mooie projecten op voor de buurt en ondersteunt ze de bewoners met de flatrenovatie die op de planning staat.

Tenslotte gaan we naar muzikant Daniël. Naast muzikant is hij ook zelfbenoemd konijnexpert. Hij verzorgt zijn eigen twee konijnen thuis én de konijnen van de kinderboerderij de Gliphoeve. We sluiten de aflevering af met een muzikale toegift van deze bijzondere bewoner.