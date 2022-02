De Walter Süskindbrug in het centrum wordt na bijna 50 jaar vervangen omdat hij aan het einde van z'n levensduur is. De brug ligt op de hoek van de Amstel en de Nieuwe Herengracht. De makers van Het Verkeer gaan er naartoe om te kijken welke gevolgen de werkzaamheden hebben voor de Amsterdammer. In plaats van een brug treffen ze een gapend gat aan.