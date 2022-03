Prins Hendrikkade

Ze zijn u vast wel eens opgevallen: de grote, blauwe letters naast het Centraal Station: “God roept u, Jesus loves you.” Vandaag gaan we langs bij de mensen die achter deze letters zitten: Jeugd met een Opdracht. Matthijs is aangesloten bij deze organisatie en hij vertelt ons het traject dat hij volgt als student aan de School of Biblical Studies. Hierin gaat hij in negen maanden tijd vijf keer door de Bijbel heen.

Onderin het gebouw zit het Priesthood café, waar we Rozemarijn ontmoeten. Samen met haar man Tobias heeft zij dit café opgezet, waar zij een aanspreekpunt willen zijn voor de buurt. Bovenin het gebouw wonen zij met hun twee kinderen. Als beheerder van het gebouw zorgt Tobias ook voor de opvallende, blauwe letters: “De blauwe letters, ik zorg dat ze mooi schoon blijven.”

We eindigen bij Romkje, de voormalige voorzitter van Jeugd met een Opdracht. In de jaren 80 is zij dit gebouw in getrokken met haar organisatie. Ze vertelt ons waarom het belangrijk is dat de boodschap “Jesus loves you” wordt doorgegeven. Romkje vindt het belangrijk om steun te bieden aan zij die dat nodig hebben: “Wij helpen iedereen die hulp nodig heeft, wat z’n geloof ook is of wat z’n geloof níet is.”