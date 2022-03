Tussen Meer

Een 6,4, dat gaven buurtbewoners Osdorp bij het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek van de gemeente. Buurtbewoonster Safia kan zich hier niet in vinden, ze zou de buurt eerder een 8 geven. Safia is lerares en geeft betaalbare bijles bij Schoolsucces, haar bijlesinstituut voor kinderen uit de buurt. Safia is eigenlijk tegen bijles maar ze merkt dat kinderen heel snel vooruit gaan met een beetje extra tijd en aandacht. Ze neemt ons mee naar buiten en vertelt waarom Schoolsucces juist hier in Osdorp een verschil kan maken.

Verderop in de straat ontmoeten wij Hajar, die al 28 jaar in Osdorp woont. Hajar is kunstenaar, een beroep waar ze veel van zichzelf in kwijt kan maar wat soms ook een beetje eenzaam is. Daarom houdt Hajar zich bezig met buurtprojecten, zoals haar moestuinproject, waar ze haar eigen groente verbouwd en buurtbewoners iets leert over tuinieren. We gaan met Hajar naar het Repair Café, een initiatief dat zich, net als Hajar inzet voor de verduurzaming van Osdorp.

Bij het Repair Café spreken we met Herman, initiatiefnemer van het Repair Café Osdorp en opbouwwerker bij de Protestantse Diaconie. Het Repair Café is een plek waar buurtbewoners terecht kunnen met al hun kapotte spullen en waar handige vrijwilligers deze apparaten redden van de vuilnisbak. Volgens Herman is Osdorp ook een hele fijne buurt: “rijk aan diversiteit en een plek waar buurtbewoners naar elkaar omkijken.”