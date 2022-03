Cabotstraat

We gaan langs bij Nydia van Voorthuizen en Marie Lotte Hagen, die samen het feministisch platform Damn Honey hebben opgericht. Inmiddels wonen ze niet meer samen, maar nog steeds is Marie Lotte vaak bij haar collega op bezoek. Nydia geeft ons een rondleiding in haar kleurrijke woning en laat ons haar boeken en haar seksspeeltjes zien. Zij vertellen ons dat de boeken en de podcast van Damn Honey pleidooien zijn om te doen waar je zelf zin in hebt. Marie Lotte sluit af met waarom het anno 2022 belangrijk is om met feminisme bezig te zijn. Er is namelijk nog zoveel ‘shit’ en ongelijkwaardigheid, zoals de loonkloof waarbij vrouwen 15% minder verdienen dan mannen. “Zijn jullie nu ook allemaal feminist?”

Buurman Peter heeft in zijn jonge jaren als drummer van Pepper & Soul nog een hit gescoord: Have My Love. De kattenliefhebber, kunstenaar en muzikant heeft in zijn woonkamer ook zijn atelier. Hier maakt hij al zijn kattenschilderijen; z’n hele woning hangt er vol mee. Ook laat Peter ons zijn verzamelingen zien van Afrikaanse maskers en van blauwe vazen die hem aan zijn vroegere vakanties in Griekenland doen denken. En we komen erachter hoe feministisch Peter is.