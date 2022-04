Daphne is actrice, theatermaker, schrijfster en heeft haar eigen korte realityserie op Videoland. Daarnaast heeft ze ook nog een podcast: Tussen de Lakens met Daphne Gakes, waarbij seks het overkoepelende thema is. Daphne woont nog maar kort op de Motorwal samen met haar zoontje. Hiervoor woonde ze tijdelijk in een camper, die ze Bartje noemde. Als nomade trok ze door Amsterdam, maar verbleef voornamelijk in Noord. “Ik kan zeggen dat het heel cool is, want het is ergens het ultieme gevoel van vrijheid. Overal waar je gaat, je hebt al je bezit bij je. Maar het is ook heel veel gedoe”.

Een paar deuren verder woont een van de eerste rappers van Nederland, Nardo. Afgelopen december schreef hij een lied over Amsterdam. ‘s Nachts werd hij wakker met een melodie in zijn hoofd is opgestaan en schreef er direct een tekst bij. “De volgende dag ben ik het terug gaan luisteren en ik dacht hé? Dit is echt te gek”. Twee weken later was het nummer opgenomen. Inmiddels is het nummer uitgebracht inclusief zelfgemaakte videoclip.

Cals is net zoals Daphne en Nardo een duizendpoot.Onder zijn artiestennaam CalsWhoElse brengt hij zijn eigen muziek uit. Recent heeft hij een Surinaamse broodjeszaak opgezet tegenover zijn ouderlijk huis. De Motorwal was jarenlang het decor voor de jeugdserie Dunya en Desie en door de cameraploegen in zijn straat zag Cals zag zichzelf ook wel als acteur. “Wij maken echt dingen mee, je kan beter dat filmen.We hadden ze eigenlijk moeten benaderen.”