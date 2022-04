Bloesempark

Amsterdammers moesten er ook dit jaar weer snel bij zijn: de roze bloesem in het Amsterdamse Bos staat namelijk maar twee weken in bloei. Onder de (nog net) bloeiende bomen spreken wij Misae: voorzitter van The Japan Women's Club (JWC). In 2000 schonk JWC alle vierhonderd bomen aan Amstelveen ter ere van de vierhonderd jaar oude band tussen Japan en Nederland en om de Nederlanders te bedanken voor hun gastvrijheid. Maar de bomen naar Nederland krijgen was nog niet zo makkelijk. Misae legt ons uit hoe ze dat destijds voor elkaar hebben gekregen en hoe Japanners Hanami Matsuri vieren.

Een ander bekend gezicht in het bos is boswachter Olav, hij ís het bos: hij heeft zijn vrouw hier ontmoet en al zijn kinderen zijn hier geboren. Olav vertelt ons hoe je boswachter wordt: “Je hart moet een beetje groen zijn, een boswachter word je niet, dat ben je!” We nemen een kijkje in het verscholen boswachtershuis van Olav en we bekijken de reuzenslakken in zijn woonkamer.