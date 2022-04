“Memel-eiland,” noemen Welly en Tanja hun straat. Dus geen meme-eiland, naar de grappige plaatjes op het internet. Welly en Tanja besloten na een wereldreis in 2014 hun banen op te zeggen en hun passie te volgen. Welly maakte van muziek zijn werk en heeft het Amsterdam Audio Collective opgezet. Tijdens de lockdown heeft hij hiermee als DJ vanaf zijn balkon gedraaid voor de buurt. Tanja heeft na de wereldreis van mode en stylen haar werk gemaakt. Welly en Tanja werken zichzelf misschien wel in de schijnwerpers met hun werk, maar het is hun dochtertje Dazz die de show steelt.

Booi Kluiving is theatermaker en hij is gek op alles wat met internetcultuur te maken heeft. Hij maakt theaterstukken voor jongeren die met het internet zijn opgegroeid. Hij tourt nu door Nederland met een voorstelling over memes: De Memers. Booi omschrijft memes als “grappige plaatjes op het internet” en “collectieve internetkunst”. Booi heeft speciaal voor ons een paar memes gemaakt over Memeleiland. “Het is maar één L die we weg hoeven te halen, en dan is het eiland weer van de jongeren.”

Ronald heeft geen idee wat memes zijn en dat terwijl hij IT-er is. Hij is in 2008 als IT-er naar Oeganda gegaan en heeft daar zijn Ierse vrouw Joan ontmoet. Samen hebben ze een lodge gebouwd. Ronald heeft veel met verre oorden, want hij is in Tristan de Cunha geboren. “Dat is de meest afgelegen plek in de wereld waar mensen wonen.” Ronald heeft dé oplossing voor de woonproblematiek in Amsterdam: diepbouw. Hiervoor wil hij 75.000 appartementen de grond in bouwen en dat levert wel 52,2 miljard euro op.