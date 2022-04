Binnenskamers: Marjolijn van Heemstra

Vanaf 2022 heeft Marjolijn van Heemstra het stokje overgenomen van Gershwin Bonevacia: ze is de nieuwe stadsdichter. Maar naast stadsdichter is Marjolijn ook zelfbenoemd stadsastronaut en denkt ze dat mensen ruimtevaarders zijn op aarde. Ook kan Marjolijn ons alles vertellen over glimwormen en de filosofische kant van satellieten, reden genoeg voor De Straten om bij haar langs te gaan.

Marjolijn woont in Noord en is eigenlijk een beetje het gezicht van de gentrificatie. Ze voelt zich er soms best ongemakkelijk over en heeft daarom na één week haar bakfiets weggedaan. Toch is ze ontzettend gaan houden van de cultuur in Noord. Het is volgens Marjolijn belangrijk om niet meteen je eigen stempel op een buurt te drukken: “Ik probeer juist te kijken naar wat er al is en hoe ik daarbij kan aansluiten”.

Dit probeert ze ook bij de De Nacht-Wacht, een initiatief waar Marjolijn samen met de bewoners van Noord nachtwandelingen maakt door het Vliegenbos, een van de donkerste plekken van de stad. De nacht zorgt volgens Marjolijn voor verbinding en daarom moeten alle Amsterdammers één keer al hun lampen uitdoen: “De sterrenhemel verenigd mensen, we hebben allemaal dezelfde maan.”