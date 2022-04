Casparuslaan

Sinds 24 maart heeft Amsterdam er 20.000 nieuwe bewoners bij: de stad Weesp hoort namelijk officieel bij de gemeente Amsterdam. We gaan met De Straten langs in Weesp en duiken in de rijke geschiedenis van deze kleine maar bijzondere stad. Diete en Douwe wonen in Villa Casparus, een monumentaal pand gebouwd door Casparus van Houten, de directeur van de beroemde cacaofabriek. Diete geeft ons een rondleiding door haar prachtige appartement met het mooiste terras van Weesp.

Haar man Douwe is goochelaar met als artiestennaam Gandalf want: “De grote goochelaar Douwe Swierstra, bekt niet lekker”. Gandalf brengt ons allemaal in verwarring door zijn truc maar hij wil absoluut niet uitleggen hoe hij dat voor elkaar heeft gekregen.

Marijke en Geert wonen in het meest gefotografeerde huis van Weesp: Molen ‘t Haantje. Geert is een van de weinige bewoners die een cursus moest volgen voor hij in zijn nieuwe huis kon trekken maar gelukkig was hij wel al heel ervaren met wind. Vanaf de stelling zien we wat Weesp allemaal te bieden heeft: grachten, groen en geschiedenis. Marijke en Geert leggen ons uit waarom ‘t Haantje sinds 24 maart eindelijk thuis is: 'Onze molen is weer thuis, want hij heeft tot 1820 in Amsterdam gestaan'. Ook komen we erachter dat het water waar Marijke en Geert op uit kijken gewoon op de Amstel uit komt. Weesp en Amsterdam zijn dus altijd al meer verbonden dan we dachten.