Tayfun heeft een lastige wooncarrière. Hij heeft 15 jaar op een sociale huurwoning moeten wachten, maar sinds een half jaar heeft hij eindelijk z’n eigen plekje in de Dirk Sonoystraat. Hij is in Oud-West geboren en steeds verder richting Nieuw-West verhuisd. Hiervoor heeft hij al die tijd - tot z’n 36e - bij z’n ouders moeten wonen. "Het voelt also mijn leven al die tijd is uitgesteld." Tayfun is niet de enige Amsterdammer die tegen dit probleem aanloopt. Daarom vindt hij dat er meer gebouwd moet worden voor sociale huur en voor middenhuur.

Emma is beeldend kunstenares en heeft allerlei schilderijen van haar opa in haar woning hangen. Haar eigen grote sculpturen zouden niet in haar kleine appartement passen. Speciaal voor ons heeft ze foto’s uit haar “geheime kunstdozen” gehaald om ons te laten zien wat ze maakt.

Leonie werkt voor het Street Art Museum Amsterdam, dat verantwoordelijk is voor veel straatkunst in Nieuw-West. Ze proberen met hun kunst de buurt op te vrolijken en te verbinden door de bewoners te betrekken bij het maakproces. De muurschildering van Bastardilla waar we staan is hier een mooi voorbeeld van. Het is een eerbetoon aan de buurtbewoners die een rechtszaak hebben gewonnen tegen het slopen van de huizenblokken. Het slopen van straatkunst, zoals gebeurde in de Dirk Sonoystraat, is onvermijdelijk: “70 Procent van de collectie is al weg door sloop.” Daarom proberen ze de kunstwerken digitaal te conserveren.