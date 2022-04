Boeninlaan

Sarbunnisa Cakmak is een spoken-word artiest uit West met een liefde voor Zuidoost, oldskool hiphop én schrijven. Iets wat ze gemeen heeft met Ivan Boenin, de Russische schrijver en dichter waar de straat naar vernoemd is. Onder hiphop beats schrijft Sabrunnisa haar gedichten, het liefst op begeleiding van haar idolen Tupac, Biggie of Nas. “Ik noem mijn gedichten poetic justice omdat ik vaak over onrecht schrijf, ik wel altijd mijn mening vanuit mijn teksten delen”. Ze schreef een gedicht dat ze wijdde aan de Bijlmer, genaamd Adoptiekind van de Bijlmer.

Leticia woont al 18 jaar in de straat en vindt het een fijne plek voor haar vier puberzoons om in op te groeien. Ze is vaak in de keuken te vinden en kookt naar eigen zeggen heerlijk Ghanees eten. Haar zoons kunnen dit bevestigen en vinden de jollofrijst met veel kruiden, salade en kip het lekkerst.

Aan de overkant horen we Kabier Noor Mohamed, ook wel de Hindoestaanse Hazes genoemd, vanaf de vierde etage al uit volle borst “bloed zweet en tranen” zingen. Het is onmisbaar wie zijn grote idool is: koning Hazes. “Ik voel hem heel erg, zijn stem. Ik denk dat ik zijn liedjes ook heel ander beleef dan de meeste mensen. Ik herken mezelf heel erg in hem”. Naast hem staat goede vriend en collega muzikant André Vrolijk. André is accordeonist en begeleidt Kabier tijdens optredens. Hij laat ons de veelzijdigheid van het blaasinstrument zien en horen: van de Franse musette, de tango tot aan Nederlandse volksmuziek. Samen sluiten ze af met een klein optreden.