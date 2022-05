Orteliusstraat

We gaan langs bij AMFI-student Sem, die niet alleen kleding maakt maar ook kan jongleren. Voor Amsterdamse begrippen beschikt hij over een luxe woonruimte: hij heeft namelijk twee kamertjes. Eén daarvan is een piepkleine slaapkamer en de ander is een kamer die volhangt met tekeningen van z’n grootouders en met kleding. De mode-opleiding vindt hij leuk maar ook heel intens: 'Ik ben altijd aan het naaien of aan het tekenen.' Speciaal voor ons heeft hij z’n favoriete kledingstuk aangetrokken. Om te weten waar een kledingstuk aan moet voldoen om het volledig te kunnen recyclen moet je even naar Sem luisteren.

Een everzwijnhoofd aan de muur met een bril op, een schilderij van een klassiek maal met fastfood erbij, het Meisje met de Parel met Fidels gezicht erin verwerkt: bekende kunstwerken van grote meesters verdraait hij tot kunst met een knipoog. Fidel, die uit Peru komt, heeft zijn woning omgebouwd tot atelier. Zijn huis hangt vol met werken die hij gedurende twintig jaar als kunstenaar heeft gemaakt. “Overal zie je kunst en zo is het leven.” Michelangelo, Caravaggio en Da Vinci, drie grote meesters, zijn Fidels leraren.

Een tip van Bert voor kersverse vaders: probeer er vooral gewoon van te genieten! Bert is vader van zijn tweejarige zoontje Max en heeft van het ouderschap zijn werk gemaakt. Samen met zijn vrouw heeft hij een onderneming waar moeders samen kunnen komen en alle facetten van het moederschap kunnen delen. Voor de vaders host Bert workshops en bespreken ze de fijne kneepjes van het vaderschap.