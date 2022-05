In 2022 blaast AT5 elke week het stof van enkele pareltjes uit het 30-jarige archief. Aflevering 3: Sport op AT5. Ajacied Kiki Musampa beantwoordde in 1996 gewoon nog vragen in de Arena, het minuutje van de legendarische Sjaak Wolfs en Diego Maradona trapte in 2005 een balletje op De Toekomst.