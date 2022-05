In 2022 blaast AT5 elke week het stof van enkele pareltjes uit het 30-jarige archief. Aflevering 8: Dit jaar stonden Liverpool en Real Madrid in de finale van de Champions League tegenover elkaar. 1995 was voor Ajax weer de eerste keer in lange tijd dat de 'cup met de grote oren' mee ging naar Amsterdam. Dat werd hossen met een stropdas en juichen op een rondvaartboot.