Het Hamerkwartier is een plek die continu verandert. Van een oud, industrieel gebied naar een combinatie van werk- en woongebied. We gaan langs bij een van de eerste bewoners van de buurt: Gusta. We ontmoeten haar op het dak waar ze planten heeft waarmee ze haar sjaals verft, maar ook om pijnstillende zalfjes van te brouwen. In de keuken staat alvast een pannetje smeerwortel op.

Kiki springt achterop de motor die haar vervoert naar de Motorkade. Voor het Holiday Inn Hotel wacht Bogdana ons op. Ze verblijft hier al twee maanden samen met zo’n 100 andere Oekraïense vluchtelingen. Ze vertelt ons dat ze haar ouders achter heeft moeten laten omdat zij hun land niet willen verlaten. Ze kwam in Amsterdam terecht en ziet overeenkomsten met haar geliefde Kyiv: de gastvrijheid en positieve instelling van de mensen. “Vanaf het Centraal Station voelden we de steun en hulp”. We nemen Bogdana mee naar haar creatieve buren die in Kunstlicht een officiële broedplaats hebben.

Robin Kapitein, dé man die de ambacht terugbrengt naar het Hamerkwartier geeft ons een korte rondleiding. Op zijn werkplek maakt hij prachtige glas-in-loodkunstwerken. Midden in de coronapandemie besloot hij fulltime glaskunstenaar te worden. Inmiddels heeft hij met zijn werk de Hermitage gehaald. Om de Oekraïense vluchtelingen welkom te heten in Noord heeft hij een kunstwerk dat hij aan Bogdana overhandigt.