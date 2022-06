Hofmeyrstraat

“Mijn revalidatie-project”, zo noemt Tineke haar woning. Zij kreeg acute reuma en kon van de ene op de andere dag helemaal niks meer. 22 Jaar is ze ziek geweest en negen jaar heeft ze in een rolstoel gezeten. De woning heeft ontzettend bijgedragen aan haar herstel. “Dit huis ademt zoveel liefde van de architect.” Voordat Tineke ziek werd reisde ze de hele wereld over. Het begon met 1,5 jaar Californië, waarna ze als schoonheidsspecialist op cruiseschepen heeft gewerkt.

“Een geweldig mooi voorbeeld van nieuwbouw in een historisch stukje Amsterdam.” Stedenbouwkundige en Rotterdammer Daan Zandbelt kan ons alles vertellen over de Kraaipanschool. Deze school zat eerst verborgen achter een muur woningen die de architecten hebben opengebroken. Naast dat de straat nu mooier en lichter is, is het ook nog eens een bijzonder sympathiek project: het zijn allemaal sociale woningen voor mensen die er fysiek of mentaal wat minder aan toe zijn of woningen voor mensen met een handicap. Daarbij komt de stijl van de Amsterdamse School ook nog eens duidelijk terug.

Dit is niet de eerste keer dat Meneer Loukou op tv is. Hij is al eerder in de televisieserie Shouf Shouf Habibi verschenen. Hij ontvangt ons in zijn “Marokkaanse huis” met een bank waar wel vijftien mensen op passen. In ‘68 is Meneer Loukou via Gibraltar, Zuid-Afrika en Spanje naar Nederland gekomen op een wel heel bijzondere dag: het was de bruiloft van Beatrix. Hij is dol op het koningshuis en heeft naast de Marokkaanse vlag een portret van koningin Juliana en prins Bernhard in zijn woonkamer staan. “Zij zijn hele belangrijke personen voor mij geweest, zij doet alles voor ons.”

Haken, breien, verven, bakken, koken. Christa kan het allemaal. Haar hele kamer ligt vol met zelfgemaakte kleren. Vanaf haar dertiende heeft Christa zichzelf allerlei dingen aangeleerd. Wat ze maakt draagt ze vervolgens ook zelf. “Ik vind het belangrijk hoe het eruit ziet.” Niet alleen Christa haar kleren zijn fleurig, maar ook haar woonkamer. Op haar muur is een tropisch landschap geschilderd.