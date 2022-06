De Koninginneweg is vanaf deze week voor bijna een jaar afgesloten voor al het verkeer. De straat is 800 meter lang en er is veel te doen. Zo wordt de maximumsnelheid verlaagt naar 30 km/u, komt er meer ruimte voor voetgangers en fietsers en worden er meer verkeersdrempels aangebracht. De langdurige afsluiting heeft impact op ondernemers en buurtbewoners.