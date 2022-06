Het nieuwe gebouw van de HvA, op de kop van de Wibautstraat, is af. Na de zomer kunnen studenten gebruik gaan maken van het Jakoba Mulderhuis. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de openbare ruimte rondom het nieuwe gebouw in te richten. Aankomend weekend vinden er herstelwerkzaamheden plaats aan het asfalt op de Mauritskade. Dit betekent dat een deel van de straat is afgesloten tot maandagochtend 05.00 uur.