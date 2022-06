In 2022 blaast AT5 elke week het stof van enkele pareltjes uit het 30-jarige archief. Aflevering 13: vakantie! De zomer is begonnen. AT5 ging in 1998 op bezoek bij Amsterdammers op camping De Fransche Kamp. In 2007 reisden we mee met in 1998 de familie Schiffmacher naar Ibiza.