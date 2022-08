De Frederik Hendrikstraat ligt opnieuw open. In 2019 heeft de straat een opknapbeurt gehad en zijn de kabels en leidingen in de grond vervangen. Nu blijkt dat bij het vervangen van de gasleiding de werkzaamheden niet goed zijn vastgelegd op papier. Om de veiligheid te kunnen garanderen is besloten de gasleiding opnieuw te vervangen.