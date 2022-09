Deze zomer vonden meer dan tien explosies en plofkraken plaats in Amsterdam. Wat kan de gemeente doen om deze golf te stoppen? Amsterdam schiet het Rijk te hulp in de asielcrisis en biedt plek aan een cruiseschip waar ruim 1000 vluchtelingen opgevangen kunnen worden. En wat kan de burgemeester doen tegen antisemitische spreekkoren in voetbalstadions?