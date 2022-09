De werkzaamheden op de Spaklerweg zijn in een volgende fase beland. De weg krijgt een nieuwe inrichting omdat het gebied volop in ontwikkeling is. Het vroegere industrieterrein Overamstel verandert in een nieuwe woon- en werkbuurt. En dat betekent dat de Spaklerweg aangepast moet worden. Het nieuwe fietspad is inmiddels klaar, nu is de rijbaan aan de beurt.