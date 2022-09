Nigel de Jong zorgde in 2005 voor de aanleg van een sportveldje, dat toen het Nigel de Jongplein ging heten. Abdelhak Nouri, leerde hier voetballen. Destijds werd het al het Nouriplein genoemd, omdat Appie er altijd te vinden was en de bal geen moment uit het oog verloor. Na het tragische ongeval in 2017 heet het plein sinds 12 juni 2022 ook officieel het A. Nouriplein. Een plein waarbij verbinding, verbroedering en toegankelijkheid centraal staat. En natuurlijk niet te vergeten: voetbal.

Waar het plein vol leven zit, is het een huizenblok verder een oase van rust. Bewoners Roberto en Leontien wonen hier al ruim 20 jaar. Wat hen 60 jaar geleden verbond was een ijsje. Leontien liep door de Kalverstraat met een ijsje in haar hand en bood Roberto een hapje aan. De rest is geschiedenis. Door hun prachtige tuin raken ze geregeld aan de praat met voorbijgangers. Ook zij zijn enorm blij met de vernoeming van het plein. We vervolgen onze weg naar het Nouriplein, waar gevoetbald wordt. Roberto en Leontien nemen we mee om (in het Italiaans) de voetballers aan te moedigen.

Nourredine is opgegroeid aan het plein en heeft het met de jaren zien veranderen. Samen met zijn jeugdvriend Appie maakte hij hier veel mee. “Nouri koos het minste team en daar won hij dan mee.” Nourredine vertelt over de functie van het plein: “Je krijgt hier niks cadeau, net als in het echte leven.” Ook Burak kent de buurt als geen ander. Hij woonde 30 jaar aan het plein en is erg betrokken bij de jongeren uit de buurt. Als sportdocent organiseert hij sport- en spelactiviteiten voor jongeren uit de buurt.