Prinsengracht

Een rondvaart over de Amsterdamse grachten is volgens TripAdvisor de beste ervaring ter wereld. Reden genoeg om de proef op de som te nemen. Onze kapitein van vandaag is niet zomaar een kapitein, Rudy vaart namelijk op de enige Gebarenboot ter wereld. Deze boot is een initiatief van Rudy, zelf ook doof en de kapitein die toeristen een rondvaart aanbiedt in gebarentaal. Mensen van over de hele wereld stappen in zijn boot en dat is soms best een uitdaging aangezien de gebaren overal ter wereld verschillen. Maar Rudy is inmiddels een ervaren gids en heeft typische Amsterdamse-rondvaart-gebaren ontwikkeld: “Mensen met andere gebaren van over de hele wereld begrijpen mij nu gewoon.”

Wilke en Pleuni zijn vandaag voor het eerst te gast op de Gebarenboot. Wilke is doof en daarom praten ze thuis altijd in gebarentaal. Pleuni is tweetalig opgevoed en kan daarom alles volgen wat Rudy vertelt over de geschiedenis van Amsterdam en de grachten. Wilke legt uit waarom de Gebarenboot onmisbaar is voor een stad als Amsterdam: “Het maakt niks uit of je horend bent of doof, maar dit is bijzonder. Het is echt rechtstreeks en je kan je echt vrij voelen”. Rudy hoopt dat de gemeente dit ook in zal zien en dat hij de vergunning krijgt die hij nodig heeft om zijn Gebarenboot op de kaart te kunnen zetten. Hij nodigt Femke Halsema en de koninklijke familie uit om zelf eens een keer te ervaren waarom de Gebarenboot moet blijven.