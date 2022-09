Binnenskamers: DJ Jean

DJ Jean is een van de meeste geboekte dj’s van Nederland. Hij brak door als dj in de legendarische nachtclub de iT en heeft meerdere internationale hits op zijn naam staan. Elk weekend staat hij achter de wheels of steel, maar doordeweeks gaat hij door het leven als Jan Engelaar. Een volgens hemzelf rustige en introverte man. Ondanks het grote contrast houdt hij van beide werelden: “Ik leef echt de hele week naar die totale gekte toe, ik voel die adrenaline richting het weekend stijgen.”

Naast draaien heeft Jan nog een grote liefde: snelle auto’s. Dit is er met de paplepel ingegoten, zijn ouders hadden er namelijk ook één. “Ik heb in de tussentijd eigenlijk alles gehad wat je als een man wil hebben: Aston Martin, Porsche, Ferrari, Lamborghini. Maar ik ben altijd weer teruggekeerd naar mijn oude liefde: de Alfa.” Volgens Jan hoort het erbij als je een ‘bepaalde status’ bereikt. Maar aan kleding geeft hij juist weinig geld uit: “Deze broek was een tientje op Aliexpress.”

Doodgaan is wat Jan betreft het engste dat er bestaat. “Ik heb heel veel problemen met de dood en vergankelijkheid in het algemeen (...) ik zet alles in op onsterfelijkheid.” Mocht het technisch mogelijk worden om mensen in te vriezen (en weer levend te ontdooien), dan staat Jan vooraan in de rij. “Ik ben een cryonist in wording (...) ik vind het leven veel en veel te leuk om het te verlaten. Ik moet er niet aan denken dat je op een gegeven moment het leven verlaat en de hele wereld de volgende dag gewoon weer opstaat.”

Naast darten en mountainbiken is racen met radiografisch bestuurbare auto’s een grote hobby van Jan. Hoewel hij zijn racelicentie voor het circuit op Zandvoort in de pocket heeft, vindt hij dit veel leuker: “Dit is het enige waarbij ik aan de start sta bij een wedstrijd dat ik ook trillende handen heb en zenuwachtig ben.”