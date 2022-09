Op het Johan van Hasseltkanaal ligt Schoonschip, een drijvende woonwijk waar sinds begin 2020, 46 huishoudens drijven. Wat maakt deze wijk nou de meest duurzame wijk van Europa? Wouter is architect en heeft onder andere meegewerkt aan de ontwikkeling van de projecten: Hannekes Boom & café de Ceuvel. Hij heeft zijn eigen woonboot ontworpen en woont er nu al een tijdje met zijn gezin en kat. Wouter beschrijft het leven op het water als magisch. Zo supt hij regelmatig om de schepen heen en neemt hij een ochtendduik na het ontbijt. “Mijn dochter supt naar school."

Marjan Blok is de initiatiefnemer van Schoonschip en neemt ons wandelend mee door de bijzondere wijk. Haar droom was om op een zelfvoorzienende boot te gaan wonen in een wijk met gelijkgestemden. “Dit moet ik doen, dit wil ik doen, het liet mij ook niet meer los. Het Schoonschip moet er komen”. Wat begon bij een idee waar oude woonboten iets duurzamer gemaakt zouden worden, is een extreem duurzame nieuwbouwwijk op het water geworden. “Mijn droom is uitgekomen”. Ook benoemt Marjan in het gesprek het sociale aspect van Schoonschip: “Je hoeft hier geen moeite te doen om je sociale contacten op peil te houden”. Ze komt er steeds meer achter hoe belangrijk het is om een community te hebben, Schoonschip biedt daarvoor de perfecte mogelijkheid.

“Ik voel mij heel warm en gedragen hier”, zegt sjamanistisch begeleider Sarah. Volgens haar voelt Schoonschip als een soort bubbel waarbinnen je iets heel speciaals hebt. Ze noemt zichzelf een natuurlijk begeleider, daarnaast is ze ook een podcastmaker en schrijver. “Eén zijn met de natuur” staat centraal bij het sjamanisme. “Ik denk dat iedereen een sjamaan in zich heeft”, aldus Sarah.