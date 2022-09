Het Bachplein staat bekend om haar prachtige plantsoen en de mooie huizen eromheen. Velen kennen de plek van het gedenkteken van Truus Wijsmuller-Meijer dat zich op het plantsoen bevindt. Het Bachplein kreeg op 7 mei 1929 haar naam, een vernoeming naar een wereldbekende componist: Johann Sebastian Bach. Is een bezoek aan dit plein even rustgevend als de muziek van Bach?

Jan is 15 jaar werkzaam geweest bij een supermarkt en heeft nu een “tussenjaar”. Surfen, lezen en televisie kijken. Hij is op het Bachplein komen wonen omdat hij geen bovenburen meer wilde hebben. De rust kan hij hier zeker vinden, op een ding na: de verhitte discussie over een omgevallen boom. Jan vertelt dat de boom geplant is als protest tegen de abortuskliniek in de straat. Storm Eunice maakte dit jaar een einde aan dit protest.

Even later staan we in de blinkende marmeren woonkamer van Nikki. Ze heeft een bijzondere hobby: lieveheersbeestjes. Zo spaart ze theedoeken, ballonnen, onderzetters, koelkastmagneten in de vorm van het rood met zwarte insect. Vroeger was Nikki persfotograaf en daardoor kwam ze op de meest bijzondere plekken.

Floor woont samen met haar vrouw en twee kinderen op het Bachplein. Ze is pottenbakker en laat ons haar mooie creaties zien. We krijgen een kijkje in het atelier achter in de prachtige groene tuin. Sinds januari heeft Floor van haar hobby haar baan gemaakt. Af en toe staat ze zelfs op de markt met haar producten. Toen Floor net kwam wonen op het Bachplein vond ze het wel erg stil, nu dat ze gewend is aan de rust noemt ze het ook wel een dorp.